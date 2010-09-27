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Cope: «Барса» и «Реал» сыграют 1 марта во 2-м круге Ла Лиги. Матч начнется в 23:00 по московскому времени

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сантьяго Бернабеу календарь Футбол

Матч 2-го круга Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в воскресенье, 1 марта, утверждает Cope.

По информации источника, игра на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 21:00 по местному времени (23:00 по московскому времени).

При этом первое класико сезона пройдет 26 октября на «Камп Ноу» в 13:00 по местному времени (14:00 по московскому времени).

Первый матч между командами назначен на удобное время для азиатского рынка, в то время как начало второго класико удобно для зрителей из Америки.

⚔️«Барса» и «Реал» сыграют 26 октября. Матч начнется в 14:00 по московскому времени

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