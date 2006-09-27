Стали известны причины, по которым форвард «ПСЖ» готов пойти на досудебное урегулирование соглашения с «Барселоной».

Так, как утверждают ведущие программы Què t hi jugues на радио SER Catalunya, Неймар готов отказаться от 43 миллионов евро, на которые у него есть претензии, если даст письменные гарантии, что подпишет его.

хочет добиться от «Барсы» выплаты бонуса в размере 18 миллионов евро и процентов за просрочку платежа.

Бонус в размере 40 миллионов евро полагался ему спустя год после продления контракта в 2016 году. 22 миллиона он получил и теперь требует остальную часть в 18 миллионов.

Сообщалось, что отец Неймара специально затянул переговоры с летом 2017-го, чтобы получить вторую часть бонуса.

направила ответный иск. Каталонцы настаивают, что подписной бонус полагался за выполнение всего контракта, который был рассчитан до июня 2022 года, и требуют возврата пропорциональной части первого платежа.