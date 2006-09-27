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Неймар откажется от иска к «Барселоне», если клуб гарантирует, что выкупит его у «ПСЖ»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Неймар Футбол

Стали известны причины, по которым форвард «ПСЖ» Неймар готов пойти на досудебное урегулирование соглашения с «Барселоной».

Так, как утверждают ведущие программы Què t hi jugues на радио SER Catalunya, Неймар готов отказаться от 43 миллионов евро, на которые у него есть претензии, если «Барселона» даст письменные гарантии, что подпишет его.

Неймар хочет добиться от «Барсы» выплаты бонуса в размере 18 миллионов евро и процентов за просрочку платежа.

Бонус в размере 40 миллионов евро полагался ему спустя год после продления контракта в 2016 году. 22 миллиона он получил и теперь требует остальную часть в 18 миллионов.

Сообщалось, что отец Неймара специально затянул переговоры с «ПСЖ» летом 2017-го, чтобы получить вторую часть бонуса.

«Барселона» направила ответный иск. Каталонцы настаивают, что подписной бонус полагался за выполнение всего контракта, который был рассчитан до июня 2022 года, и требуют возврата пропорциональной части первого платежа.

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