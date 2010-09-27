ФИФА о The Best: «Все голоса, оформленные правильно и вовремя, были учтены»

ФИФА выпустила официальное заявление о процессе голосования на премии The Best.

«ФИФА была разочарована рядом сообщений в СМИ, которые ставят под сомнение честность процесса голосования за награду ФИФА The Best. Эти сообщения несправедливы и могут вводить в заблуждение.

Процедура голосования по каждой награде контролируется и регулируется независимым наблюдателем, в данном случае PricewaterhouseCoopers (PwC).

ФИФА и PwC следуют правилам распределения и соответствующим стандартным процедурам контроля. В соответствии с этими процедурами ФИФА попросила все ассоциации представить свои бюллетени для голосования как в электронном, так и в письменном виде. Документы, представленные в письменном виде, также должны быть подписаны ответственными лицами ассоциаций, как и лицами, уполномоченными голосовать. Поэтому для того чтобы голоса были приняты, на них должны быть соответствующие подписи и печать ассоциации.

И ФИФА, и независимый наблюдатель могут подтвердить, что все голоса, оформленные в соответствии с правилами и в установленные сроки, были учтены. Следовательно, не может быть никаких сомнений в достоверности результатов.

Если произошли какие-либо нарушения, даже если они не повлияли на результат голосования, ФИФА проведет расследование и применит санкции в случае необходимости», – говорится в заявлении организации.

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