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Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал»

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Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.

С мая по сентябрь Моуринью отказал «Милану», «Монако», «Лиллю», «Вольфсбургу» и «Шальке». Сам португальский специалист в этот период наблюдал за ситуацией в «ПСЖ», «Ювентусе» и «Баварии».

Также Моуринью в этом году был готов поработать в «Тоттенхэме», так как считал, что тренер «шпор» Маурисио Почеттино возглавит «Реал».

Сейчас Моуринью интересуется работой в мадридском клубе, если клуб решит уволить нынешнего главного тренера Зинедина Зидана.

Португалец работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Последним его клубом был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял до декабря 2018 года.

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