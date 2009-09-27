«Барселона» и Неймар хотят договориться в досудебном порядке и перенести сегодняшнее заседание на следующий год

Запланированное на сегодня заседание суда по делу и «Барселоны» не состоится.

Форвард «ПСЖ» договорился с каталонцами о переносе заседания. Вчера Неймар пообщался с представителями «Барсы» и президентом .

Стороны не достигли досудебного соглашения, но переговоры прошли позитивно, и теперь они хотят урегулировать этот вопрос мирным путем. «Барса» хочет воспользоваться судебным кодексом и отложить заседание на следующий год.

Неймар хочет добиться от «Барсы» выплаты бонуса в размере 18 миллионов евро и процентов за просрочку платежа.

Бонус в размере 40 миллионов евро полагался ему спустя год после продления контракта в 2016 году. 22 миллиона он получил и теперь требует остальную часть в 18 миллионов.

Сообщалось, что отец Неймара специально затянул переговоры с летом 2017-го, чтобы получить вторую часть бонуса.

направила ответный иск. Каталонцы настаивают, что подписной бонус полагался за выполнение всего контракта, который был рассчитан до июня 2022 года, и требуют возврата пропорциональной части первого платежа.