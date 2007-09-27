Леонид Слуцкий: «В Голландии футбол – это праздник. Для русских футбол – это война»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сравнил футбол в России и Голландии.
«Я понимаю, что играть здесь на ноль крайне сложно. Мне всегда нужно рассчитывать на то, что мы забьем столько, сколько сможем, потому что мы обязательно пропустим.
В России же совершенно другая ситуация. У нас много хороших и сильных защитников. Но в атаке у нас не так много креативных футболистов. Поэтому часто случаются результаты вроде 0:0 и 1:0. Просто совершенно другой подход.
Второе отличие – в Голландии нужно доверять молодежи. В России лучше, если в команде опытные игроки, поскольку они более стабильны и не допускают ошибок.
Кроме того, здесь все стараются наслаждаться каждым матчем. Для вас, парни, футбол – это праздник. Но для русских футбол – это война. Ты или победишь, или умрешь. Только два варианта, все. Совершенно другой склад ума.
Но кое-что у нас лучше, чем в Голландии – стадионы, которые построили к чемпионату мира. Для меня огромным сюрпризом стало, что в Эредивизи шесть искусственных полей.
Я работал в России, и в Сибири было только одно искусственное поле в Премьер-лиге. В Голландии, в сердце Европы, где приятная погода, шесть искусственных полей! Кому вообще нравится искусственное поле?» – сказал Слуцкий.
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