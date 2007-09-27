Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о конкуренции с другими сервисами за право показывать спортивные мероприятия.

– Вы недавно сказали, что на «Матч ТВ» теперь занимаетесь визионерством? Что это значит? Что вы не занимаетесь ничем?

– Нет, почему. Я только что прилетела из Екатеринбурга, где вела чемпионат мира по боксу – открытие, и в субботу опять улетаю – буду вести закрытие. Я занимаюсь околоспортивным контентом, но не руками, а с точки зрения обсуждения того, какие вещи запускаются, какие вещи [должны быть] в эфире. С Наташей Билан мы как сидели вместе друг напротив друга, так и сидим каждый день. Ничего глобально не изменилось. Канал вышел на свою траекторию. Как вы видите, мы поделили контент, и есть теперь контент платный, который необходимо развивать и в который нужно вкладываться, и контент бесплатный. Все, что касается околоспортивного контента – это прямая зона заработка, потому что там нет стоимости прав. И здесь уже такого, так сказать, операционного управления от меня точно не надо.

– У вас есть план, как бороться с «Яндексом», который уже купил права на НХЛ? Это же удар прямой?

– По экономике – нет, мы не планировали участвовать в этой конкуренции. Надо посмотреть, чем все это закончится, потому что для «Яндекса» это имиджевая покупка. Вы же понимаете, стоимость прав на НХЛ никогда не отобьется на российском телевидении. Мне тоже казалось, как жене болельщика, когда я приходила на «Матч ТВ», что все запоем готовы смотреть, например, английскую Премьер-лигу. Оказалось, что не все и не запоем, а отдельно взятые матчи. А пакет огромный, и как его экономически оправдать – большой вопрос. Поэтому я, например, очень рада экспериментам коллег с «Яндекса», которые, поскольку они тоже будут отвечать на эти вопросы, четко нам ответят через год, насколько эта покупка была оправданна.

Наоборот, это хорошо даже для «Матч ТВ», потому что канал все больше и больше будет показывать российский спорт, что тоже немаловажно. Нам надо научиться смотреть свой спорт. Я всегда рассказываю удивительный случай, как я была на домашнем матче «Фиорентины». Это был какой-то двор, реально, в котором очень приличный стадион – где-то на 20 000 человек (стадион «Артемио Франки» вмещает 43147 человек – прим. Sports.ru). Ладно люди пришли семьями с детьми – туда женщины компаниями приходили болеть. И это даже не матч «Милан» – «Рома», это «Фиорентина»!

Если мы так же активно начнем посещать стадионы, так же начнем смотреть внутренний спорт, внутренние чемпионаты – на них будет гораздо легче и проще зарабатывать, потому что стоимость прав просто будет другая. Хотя, еще раз скажу, для «Матч ТВ», конечно, самые жирные годы – это когда проходят большие международные события с участием наших национальных сборных. Они становятся просто локомотивом смотрения и, конечно, локомотивом заработков. Олимпиада, Евро и чемпионат мира по футболу не сравнятся ни с чем, потому что в это время вся страна смотрит телевизор. Это по-прежнему самое главное противостояние – ничего не изменилось с советских времен, мы всегда смотрим и ждем побед от наших спортсменов, – сказала Канделаки.