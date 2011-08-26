«СЭ»: «Локомотив» может завтра представить Жоау Мариу

Полузащитник Жоау Мариу близок к переходу в «Локомотив».

По информации , московский клуб договорился об аренде 26-летнего футболиста на один год за 2,5 млн евро с возможностью выкупа за 18 млн.

Презентация португальца в «Локомотиве» может пройти уже завтра.

Первым об интересе «Локомотива» и «Динамо» к Жоау Мариу сообщил Betting Insider. Тогда стало известно, что московские клубы ведут переговоры с игроком. Позже появилось подтверждение этой информации от Джанлуки Ди Марцио.

В сезоне-2018/19 Жоау Мариу провел за «Интер» 20 матчей в Серии А, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Игрок также вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей. С командой он стал чемпионом Европы в 2016 году.

«Локо» арендует Жоау Мариу с опцией выкупа за 15 млн евро. Зарплата – 3 млн евро в год