Реклама 18+
Реклама 18+

«СЭ»: «Локомотив» может завтра представить Жоау Мариу

Теги Локомотив Интер премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Жоау Мариу Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу близок к переходу в «Локомотив». 

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб договорился об аренде 26-летнего футболиста на один год за 2,5 млн евро с возможностью выкупа за 18 млн. 

Презентация португальца в «Локомотиве» может пройти уже завтра. 

Первым об интересе «Локомотива» и «Динамо» к Жоау Мариу сообщил Betting Insider. Тогда стало известно, что московские клубы ведут переговоры с игроком. Позже появилось подтверждение этой информации от Джанлуки Ди Марцио.

В сезоне-2018/19 Жоау Мариу провел за «Интер» 20 матчей в Серии А, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Игрок также вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей. С командой он стал чемпионом Европы в 2016 году.

«Локо» арендует Жоау Мариу с опцией выкупа за 15 млн евро. Зарплата – 3 млн евро в год

Тест: угадай футболиста сборной России по загранпаспорту

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться