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«Зенит» хочет подписать защитника «Порту» Осорио

Теги Зенит высшая лига Португалия Порту премьер-лига Россия возможные трансферы Нобель Арустамян Йордан Осорио Миха Мевля Футбол

Журналист и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что «Зенит» ищет замену защитнику Михе Мевле, которого хочет продать в «Сочи».

«Петербуржцы сейчас в активной фазе переговоров с «Порту» по защитнику Йордану Осорио. До сделки еще далеко, но клубы вовсю обсуждают трансфер. С Осорио и его агентами также есть диалог.

Добавлю от себя: вряд ли Осорио рассматривается как игрок основы. Но для обоймы и замены Мевли венесуэлец – достойный вариант», – написал Арустамян.

Минувший сезон 25-летний венесуэлец провел на правах аренды в «Витории Гимараэш». Его статистику можно изучить здесь.

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