Betting Insider: «Локомотив» и «Динамо» ведут переговоры с Жоау Мариу

Полузащитник Жоау Мариу может продолжить карьеру в России, сообщает Betting Insider.

С 26-летним хавбеком ведут переговоры «Динамо» и .

По данным журналиста Нобеля Арустамяна, инициативу проявил именно , клуб намерен отпустить португальца хотя бы в аренду.

В сезоне-2018/19 провел за «Интер» 20 матчей в Серии А, забив один гол и сделав две результативные передачи. Игрок также вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей. Статистику можно изучить здесь.