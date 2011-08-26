Betting Insider: «Локомотив» и «Динамо» ведут переговоры с Жоау Мариу

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в России, сообщает Betting Insider.
С 26-летним хавбеком ведут переговоры «Динамо» и «Локомотив».
По данным журналиста Нобеля Арустамяна, инициативу проявил именно «Интер», клуб намерен отпустить португальца хотя бы в аренду.
В сезоне-2018/19 Жоау Мариу провел за «Интер» 20 матчей в Серии А, забив один гол и сделав две результативные передачи. Игрок также вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей. Статистику можно изучить здесь.