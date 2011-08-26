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Betting Insider: «Локомотив» и «Динамо» ведут переговоры с Жоау Мариу

Теги Локомотив Интер премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Нобель Арустамян Жоау Мариу Футбол

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в России, сообщает Betting Insider.

С 26-летним хавбеком ведут переговоры «Динамо» и «Локомотив».

По данным журналиста Нобеля Арустамяна, инициативу проявил именно «Интер», клуб намерен отпустить португальца хотя бы в аренду.

В сезоне-2018/19 Жоау Мариу провел за «Интер» 20 матчей в Серии А, забив один гол и сделав две результативные передачи. Игрок также вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей. Статистику можно изучить здесь.

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