Жоау Мариу очень близок к переходу в «Локомотив»

Полузащитник Жоау Мариу может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, игрок очень близок к переходу в московский клуб.

В сезоне-2018/19 провел за «Интер» 20 матчей в Серии А, забив один гол и сделав две результативные передачи. Игрок также вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей.

Первым об интересе и «Динамо» к Жоау Мариу сообщил Betting Insider. Тогда стало известно, что московские клубы ведут переговоры с игроком.