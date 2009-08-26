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Жоау Мариу очень близок к переходу в «Локомотив»

Теги Локомотив Интер премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Жоау Мариу Джанлука Ди Марцио Футбол

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, игрок очень близок к переходу в московский клуб.

В сезоне-2018/19 Жоау Мариу провел за «Интер» 20 матчей в Серии А, забив один гол и сделав две результативные передачи. Игрок также вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей.

Первым об интересе «Локомотива» и «Динамо» к Жоау Мариу сообщил Betting Insider. Тогда стало известно, что московские клубы ведут переговоры с игроком. 

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