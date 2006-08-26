Жена Икарди: «Были предложения, которые не отклонил бы никто в мире, но Мауро сказал «нет» ради «Интера»

Ванда Нара, супруга и агент форварда Мауро Икарди, подтвердила, что игрок намерен остаться в миланском клубе, несмотря на то, что он не входит в планы нового главного тренера .

«Это правда, что он отклонил все предложения ради того, чтобы остаться в «Интере». О его выборе было известно еще в начале лета. На мой взгляд, в итоге он останется в «Интере». Это его решение, пусть будет хоть тысяча предложений…

Он не верит, что его карьера в «Интере» подошла к концу. Не знаю, что может случиться, но знаю, что он сказал, как только открылось трансферное окно. И он остался верен своим словам. Были предложения, которые не отклонил бы никто в мире, но он сказал «нет» ради «Интера».

[о переговорах с ] Напрямую никто не разговаривал ни с Мауро, ни со мной.

Думаю, Конте отличный тренер, и я надеюсь, что он все же решит выпустить его на поле. Я ничего не жду. Это выбор клуба, и они платят ему зарплату», – сказала .