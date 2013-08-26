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«СЭ»: Селихов может уйти в аренду в «Крылья» или «Урал», «Спартак» будет платить 70% зарплаты

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Александр Селихов Спорт-Экспресс Футбол

Вратарь «Спартака» Александр Селихов может уйти в аренду для получения игровой практики, утверждает «Спорт-Экспресс».

Вероятнее всего, 25-летний игрок перейдет в «Крылья Советов». Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2019/20. Также в голкипере заинтересован «Урал», но переход маловероятен из-за низких финансовых возможностей клуба.

Решение об аренде может быть принято во вторник. В случае ухода Селихова красно-белые возьмут на себя 70 процентов выплат по его зарплате — она составляет около 1,3 миллиона евро в год.

Из-за близости возможной сделки футболист по решению тренерского штаба «Спартака» не летал с командой на матч 7-го тура РПЛ в Самару (2:1).

В этом сезоне Селихов не провел ни одного матча в РПЛ. 

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