«СЭ»: Селихов может уйти в аренду в «Крылья» или «Урал», «Спартак» будет платить 70% зарплаты

Вратарь Александр Селихов может уйти в аренду для получения игровой практики, утверждает .

Вероятнее всего, 25-летний игрок перейдет в . Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2019/20. Также в голкипере заинтересован , но переход маловероятен из-за низких финансовых возможностей клуба.

Решение об аренде может быть принято во вторник. В случае ухода Селихова красно-белые возьмут на себя 70 процентов выплат по его зарплате — она составляет около 1,3 миллиона евро в год.

Из-за близости возможной сделки футболист по решению тренерского штаба «Спартака» не летал с командой на матч 7-го тура РПЛ в Самару (2:1).

В этом сезоне Селихов не провел ни одного матча в РПЛ.