«Локо» арендует Жоау Мариу с опцией выкупа за 15 млн евро. Зарплата – 3 млн евро в год

Стали известны детали потенциального перехода полузащитника «Интера» Жоау Мариу в «Локомотив».

По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, Мариу будет зарабатывать в 3 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Московский клуб арендует португальца у с опцией выкупа за 15 миллионов евро следующим летом.

Первым об интересе «Локомотива» и «Динамо» к Жоау Мариу сообщил Betting Insider. Тогда стало известно, что московские клубы ведут переговоры с игроком. Позже появилось подтверждение этой информации от Джанлуки Ди Марцио.

В сезоне-2018/19 Жоау Мариу провел за «Интер» 20 матчей в Серии А, забив один гол и отдав две результативные передачи. Игрок также вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей.