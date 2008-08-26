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«Локо» арендует Жоау Мариу с опцией выкупа за 15 млн евро. Зарплата – 3 млн евро в год

Теги Локомотив Интер премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Жоау Мариу Футбол

Стали известны детали потенциального перехода полузащитника «Интера» Жоау Мариу в «Локомотив».

По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, Мариу будет зарабатывать в «Локо» 3 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Московский клуб арендует португальца у «Интера» с опцией выкупа за 15 миллионов евро следующим летом.

Первым об интересе «Локомотива» и «Динамо» к Жоау Мариу сообщил Betting Insider. Тогда стало известно, что московские клубы ведут переговоры с игроком. Позже появилось подтверждение этой информации от Джанлуки Ди Марцио.

В сезоне-2018/19 Жоау Мариу провел за «Интер» 20 матчей в Серии А, забив один гол и отдав две результативные передачи. Игрок также вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей.

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