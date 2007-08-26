«ПСЖ» отпустит Неймара, только если «Реал» включит Винисиуса в сделку

«ПСЖ» и ведут переговоры о переходе форварда Неймара.

Парижский клуб требует, чтобы 19-летний вингер Винисиус Жуниор участвовал в любой потенциальной сделке.

Однако мадридцы не рассматривают такую возможность и уже трижды отказали парижанам.

Сообщалось, обеспокоен травмами Неймара и сомневается в необходимости трансфера.

Неймар в этом сезоне еще играл. У Винисиуса одна желтая карточка в двух матчах Ла Лиги.

Мы снова про Неймара. В «Барселоне» его очень ждет Месси, а «Реал» смущает, что бразилец часто травмируется