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«ПСЖ» отпустит Неймара, только если «Реал» включит Винисиуса в сделку

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Винисиус Жуниор Футбол

«ПСЖ» и «Реал» ведут переговоры о переходе форварда Неймара. 

Парижский клуб требует, чтобы 19-летний вингер Винисиус Жуниор участвовал в любой потенциальной сделке.

Однако мадридцы не рассматривают такую возможность и уже трижды отказали парижанам. 

Сообщалось, «Реал» обеспокоен травмами Неймара и сомневается в необходимости трансфера.

Неймар в этом сезоне еще играл. У Винисиуса одна желтая карточка в двух матчах Ла Лиги.

Мы снова про Неймара. В «Барселоне» его очень ждет Месси, а «Реал» смущает, что бразилец часто травмируется

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