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«Динамо» ведет переговоры по форварду «Уотфорда» Окака Чуке. Он будет получать 2,5 млн евро в год

Теги Уотфорд премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Дженоа Стефано Окака Чука Нобель Арустамян Кристиан Куаме 1997 Футбол

Журналист Нобель Арустамян сообщил о том, что «Динамо» планирует приобрести нападающего до закрытия трансферного окна.

«Динамо» активно ищет нападающего, в том числе в Италии. Главным вариантом шел Кристиан Куаме из «Дженоа», который очень неплохо провел прошлый сезон. Но условия «Дженоа» отпугнули москвичей. Годовая аренда за 3 млн евро плюс выкуп за 15 млн не подошли «Динамо».

Бело-голубые ищут бюджетный вариант с годовой арендой. Сейчас активная работа ведется по Стефано Окака Чуке. Итальянец принадлежит «Уотфорду», а прошлый сезон провел в аренде в «Удинезе» (обоими клубами владеет семья Поццо). Сейчас стороны в переговорах с «Динамо», предполагаемая зарплата Окака Чуки — 2,5 млн евро», – написал Арустамян.

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