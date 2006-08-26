«Динамо» ведет переговоры по форварду «Уотфорда» Окака Чуке. Он будет получать 2,5 млн евро в год

Журналист Нобель Арустамян сообщил о том, что планирует приобрести нападающего до закрытия трансферного окна.

«Динамо» активно ищет нападающего, в том числе в Италии. Главным вариантом шел Кристиан Куаме из , который очень неплохо провел прошлый сезон. Но условия «Дженоа» отпугнули москвичей. Годовая аренда за 3 млн евро плюс выкуп за 15 млн не подошли «Динамо».

Бело-голубые ищут бюджетный вариант с годовой арендой. Сейчас активная работа ведется по Стефано Окака Чуке. Итальянец принадлежит , а прошлый сезон провел в аренде в «Удинезе» (обоими клубами владеет семья Поццо). Сейчас стороны в переговорах с «Динамо», предполагаемая зарплата Окака Чуки — 2,5 млн евро», – написал Арустамян.