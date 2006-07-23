«Спартак» попал на «Тун», а «Краснодар» – на «Порту», Роналду больше не подозревают в изнасиловании и другие новости утра

1. Состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, и «Краснодар» попал на «Порту». В какой-то иной реальности можно было сыграть с киевским «Динамо».

2. «Спартак» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы встретится с «Туном». Ну хоть не «Санкт-Галлен». Израильский клуб «Бней Иегуда» – возможный соперник тульского «Арсенала», которому еще нужно пройти 2-й раунд.

3. С Роналду сняли подозрения в изнасиловании Кэтрин Майорги. Интересно, что в «Ювентусе», по словам бывшей футболистки этого клуба, запрещалось высказываться о деле Криштиану.

4. Ханни в преддверии еврокубков благоразумно перешел в катарскую «Аль-Гарафу». «Спартак» за счет продажи Софьяна разгрузил платежку и пополнил бюджет. Уже согласован трансфер игрока ПСВ и сборной Уругвая Перейро за 15 млн евро.

5. «Спартак» и «Зенит» продали около 15 тысяч абонементов, «Ростов» – более 10 тысяч, «Ахмат» и «Тамбов» – ни одного.

6. В Госдуму внесли законопроект о возвращении пива на стадионы. Пить на трибуне, впрочем, будет нельзя.

7. Система видеоповторов до осени будет использоваться в одном матче тура РПЛ. После зимней паузы – во всех. Вернее, так обещают.

8. Лишь 6 футбольных команд вошли в топ-50 самых дорогих спортивных клубов по версии Forbes. Угадаете, кто там выше всех?

9. «Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2023 года. Ему будет 36 лет к концу срока.

10. Тим Данкан вернулся в «Сан-Антонио» в качестве ассистента главного тренера Поповича.

11. КХЛ ввела дресс-код. Игроки должны будут приезжать на матчи в одежде формального стиля: пиджаке, брюках и рубашке.

12. Пловец Костин взял серебро чемпионата мира на дистанции 50 метров баттерфляем. Пригода, Николаев, Андрусенко и Саламатина прошли в полуфинал. Все новости турнира можно узнать во вкладке тега.

13. В Москве прошло заседание рабочей группы по восстановлению Союза биатлонистов России.

14. Прыгунья с шестом Гатауллина пробежала круг почета с пледом вместо флага на юниорском чемпионате Европы, потому что россияне до сих пор в нейтральном статусе.

15. НХЛ. Павел Шэн подписал с «Бостоном» 3-летний контракт новичка.

Цитата. Защитник «Металлурга» Постма: «Мне не понять российских хоккеистов: дорогие машины, часы за 30 тысяч долларов. Смахивает на показуху»