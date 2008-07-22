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Пол Постма: «Мне не понять российских хоккеистов: дорогие машины, часы за 30 тысяч долларов. Смахивает на показуху»

Теги Металлург Мг ЦСКА НХЛ КХЛ Эрик О′Делл Пол Постма Никита Гусев Брэндoн Козун Михаил Григоренко Джонни Годро Кирилл Капризов Спорт-Экспресс Хоккей

Защитник магнитогорского «Металлурга» Пол Постма поделился впечатлениями от жизни в России.

– Вы уже год живете в России. Непростое для вас время?

– Да, было тяжело, особенно первые дни. Здесь все другое. Никто не говорит на английском – это главная проблема. Мне постоянно приходится пользоваться гугл-переводчиком. Если в ресторане хоть один официант понимает, что я хочу заказать – это приятная неожиданность. Радует одно – в России хоккей реально на уровне. Мне нравится играть в КХЛ. Но вот за пределами площадки я чувствую себя не совсем комфортно – мой дом слишком далеко отсюда.

Со мной в Магнитогорск приехали еще два канадца: Брэндoн Козун и Эрик О’Дэлл. Мы отлично общаемся, решили все вместе приехать в «Металлург». Правда, они в России уже несколько лет. Для них здесь все привычнее. Брэндон вообще встречается с русской девушкой. Они мне очень помогают освоиться сейчас.

– Вы уже год играете в КХЛ. Кого можете выделить из форвардов лиги?

– Многие меня удивили из ЦСКА. Особенно – Капризов и Григоренко. Кажется, иногда они забывают, что находятся на льду, получают шайбу и тут же забивают. Это как будто происходит интуитивно. Мы играли с ЦСКА немало игр в прошлом году. Также меня впечатлил Гусев из СКА. Ему абсолютно точно нужно играть в НХЛ. Он напоминает мне Джонни Годро из «Калгари»: такой же маленький, но очень техничный. Сейчас НХЛ все больше переходит на игроков такого плана. Так что у Гусева все должно получиться.

 – Есть ли разница в менталитете российских хоккеистов и канадских?

– О да. Я был немного удивлен тому, как себя преподносят российские хоккеисты: все эти дорогие машины, часы за 30 000 долларов – немного смахивает на показуху. Мне этого не понять.

– Если бы одна из команд КХЛ могла бы выступать в НХЛ, кто бы это мог быть?

– В НХЛ неплохо смотрелся бы ЦСКА. Было бы интересно наблюдать за ними, когда есть здоровая конкуренция. В НХЛ хороши все команды. В этом году «Магнитка» тоже могла бы сыграть там. У нас собрались отличные ребята, профессионалы.

 – Возвращение в НХЛ в ваших планах?

– Нет, не совсем. Я реально наслаждаюсь здесь, когда выхожу на лед. Я с радостью вспоминаю время, проведенное в НХЛ. Но там мне давали недостаточно свободы и игрового времени. Здесь я играю больше всех и могу назвать себя одним из топовых защитников лиги. Надеюсь, что новой команде я принесу еще больше пользы, – сказал Постма.

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