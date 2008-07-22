Пол Постма: «Мне не понять российских хоккеистов: дорогие машины, часы за 30 тысяч долларов. Смахивает на показуху»

Защитник магнитогорского Пол Постма поделился впечатлениями от жизни в России.

– Вы уже год живете в России. Непростое для вас время?

– Да, было тяжело, особенно первые дни. Здесь все другое. Никто не говорит на английском – это главная проблема. Мне постоянно приходится пользоваться гугл-переводчиком. Если в ресторане хоть один официант понимает, что я хочу заказать – это приятная неожиданность. Радует одно – в России хоккей реально на уровне. Мне нравится играть в . Но вот за пределами площадки я чувствую себя не совсем комфортно – мой дом слишком далеко отсюда.

Со мной в Магнитогорск приехали еще два канадца: Брэндoн Козун и Эрик О’Дэлл. Мы отлично общаемся, решили все вместе приехать в «Металлург». Правда, они в России уже несколько лет. Для них здесь все привычнее. Брэндон вообще встречается с русской девушкой. Они мне очень помогают освоиться сейчас.

– Вы уже год играете в КХЛ. Кого можете выделить из форвардов лиги?

– Многие меня удивили из ЦСКА. Особенно – Капризов и Григоренко. Кажется, иногда они забывают, что находятся на льду, получают шайбу и тут же забивают. Это как будто происходит интуитивно. Мы играли с ЦСКА немало игр в прошлом году. Также меня впечатлил Гусев из СКА. Ему абсолютно точно нужно играть в . Он напоминает мне Джонни Годро из «Калгари»: такой же маленький, но очень техничный. Сейчас НХЛ все больше переходит на игроков такого плана. Так что у Гусева все должно получиться.

– Есть ли разница в менталитете российских хоккеистов и канадских?

– О да. Я был немного удивлен тому, как себя преподносят российские хоккеисты: все эти дорогие машины, часы за 30 000 долларов – немного смахивает на показуху. Мне этого не понять.

– Если бы одна из команд КХЛ могла бы выступать в НХЛ, кто бы это мог быть?

– В НХЛ неплохо смотрелся бы . Было бы интересно наблюдать за ними, когда есть здоровая конкуренция. В НХЛ хороши все команды. В этом году «Магнитка» тоже могла бы сыграть там. У нас собрались отличные ребята, профессионалы.

– Возвращение в НХЛ в ваших планах?

– Нет, не совсем. Я реально наслаждаюсь здесь, когда выхожу на лед. Я с радостью вспоминаю время, проведенное в НХЛ. Но там мне давали недостаточно свободы и игрового времени. Здесь я играю больше всех и могу назвать себя одним из топовых защитников лиги. Надеюсь, что новой команде я принесу еще больше пользы, – сказал Постма.