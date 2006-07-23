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«Спартак» согласовал с ПСВ трансфер хавбека сборной Уругвая Перейро за 15 млн евро

Теги Спартак высшая лига Голландия ПСВ премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Гастон Перейро Футбол

24-летний хавбек ПСВ Гастон Перейро близок к переходу в «Спартак».

Клубы согласовали условия вероятного трансфера. Если переход состоится, ПСВ получит за полузащитника сборной Уругвая 15 миллионов евро.

«Спартак» готов принять личные финансовые запросы футболиста и предложить соответствующую им зарплату. Однако пока не до конца ясно, сможет ли московский клуб достичь согласия с агентом игрока Пако Касалем и удовлетворить его требования. ПСВ столкнулся с трудностями в переговорах с агентом, когда полузащитник переходил в эйндховенскую команду в 2015 году.

По итогам четырех сезонов в Голландии на счету Перейро в общей сложности 42 гола в эредивизи. Подробнее статистику Гастона можно изучить здесь.

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