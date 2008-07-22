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«Тамбов» и «Ахмат» не продали ни одного абонемента на сезон-2019/20

Теги премьер-лига Россия болельщики Ахмат Оренбург Уфа Тамбов Футбол

Два клуба РПЛ не смогли реализовать ни одного абонемента на домашние игры команды в сезоне-2019/20.

По информации Sport Connect, худшие результаты по реализации показывают «Тамбов» и «Ахмат».

Новичок РПЛ не может продавать абонементы из-за того, что команда будет проводить матчи в Саранске как минимум до сентября 

В свою очередь представитель «Ахмата» уточнил, что у болельщиков грозненцев есть возможность купить абонементы, но они предпочитают разовые билеты.

Еще два клуба РПЛ, «Уфа» и «Оренбург», начали продавать абонементы после начала сезона. 

 

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