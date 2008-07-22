«Тамбов» и «Ахмат» не продали ни одного абонемента на сезон-2019/20

Два клуба РПЛ не смогли реализовать ни одного абонемента на домашние игры команды в сезоне-2019/20.

По информации Sport Connect, худшие результаты по реализации показывают «Тамбов» и .

Новичок РПЛ не может продавать абонементы из-за того, что команда будет проводить матчи в Саранске как минимум до сентября

В свою очередь представитель «Ахмата» уточнил, что у болельщиков грозненцев есть возможность купить абонементы, но они предпочитают разовые билеты.

Еще два клуба РПЛ, «Уфа» и , начали продавать абонементы после начала сезона.