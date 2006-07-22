Лишь 6 футбольных команд вошли в топ-50 самых дорогих спортивных клубов по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира.

В него вошли 29 клубов из НФЛ, 8 клубов из MLB, 7 футбольных клубов и 6 клубов НБА. В прошлом году футбольных клубов было 8.

«Манчестер Юнайтед» упал со второго на шестое место, «Даллас Ковбойс» остались лидером.

1. «Даллас Ковбойс» (НФЛ, оценочная стоимость – 5 млрд долларов)

2. «Нью-Йорк Янкис» (МЛБ, 4,6)

3. «Реал» (4,24)

4. «Барселона» (4,02)

5. «Нью-Йорк Никс» (НБА, 4)

6. «Манчестер Юнайтед» (3,81)

7. «Нью-Ингленд» (НФЛ, 3,8)

8. «Лейкерс» (НБА, 3,7)

9. «Голден Стэйт» (НБА, 3,5)

10. «Нью-Йорк Джайентс» (НФЛ, 3,3)

10. «Доджерс» (МЛБ, 3,3)

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17. «Бавария» (3,02)

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25. «Манчестер Сити» (2,69)

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32. «Челси» (2,58)

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45. «Ливерпуль» (2,18)