VAR до осени будет использоваться в одном матче тура РПЛ. После зимней паузы – во всех

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) Леонид Калошин рассказал о том, какими темпами эта система будет внедряться в чемпионате России.

«Активная фаза внедрения VAR началась в декабре прошлого года, хотя принципиальное решение было принято еще в июле 2018-го. За это время удалось подготовить необходимое количество судей, видеоассистентов на девять матчей — пять кубовых и четыре стыковых. Эти девять игр прошли очень хорошо. Все серьезные ошибки, допущенные арбитрами на поле, были исправлены после консультаций с видеоассистентами. Таких серьезных ошибок было пять. С точки зрения качества работы результат превзошел ожидания. Времени для подготовки было не так много, поэтому мы довольны.

Что касается этого сезона — мы уже провели один боевой матч в режиме «лайв». Наша задача — чтобы в тур мы могли провести с VAR от одного до трех матчей. Пока ближайшие несколько туров у нас будет по одной игре в туре с VAR, чтобы показать ИФАБ, что мы полностью готовы. С осени, возможно, перейдем на три встречи в туре.

Сейчас идет подготовка к тому, чтобы начать конструировать VAR-центр. Планируем запустить его в следующем году, то есть со второй части сезона-2019/20. И тогда все матчи тура мы сможем проводить с использованием видеоассистентов.

Попробуем также договориться с УЕФА и «Hawk eye», чтобы дополнительный фургон, который используется на матчах Лиги чемпионов, оставили нам для игр в Премьер-лиге», — сказал Калошин.