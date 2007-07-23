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Плавание. Чемпионат мира. Пригода, Николаев, Андрусенко и Саламатина прошли в полуфинал, Дружинин выбыл

Теги Сара Шестрем Вероника Андрусенко (Попова) Андрей Николаев Кирилл Пригода Адам Пити Валерия Саламатина Илья Дружинин Кристоф Милак Водные виды

Плавание

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Квалификация

Мужчины

50 м, брасс

Кирилл Пригода и Андрей Николаев прошли в полуфинал с 6-м и 9-м временем соответственно. Пригода уступил лучшему результату Адама Пити 0,65 секунды, Николаев – 0,71.

200 м, баттерфляй

Российские пловцы не выступали на этой дистанции. Быстрейшим в квалификации был венгр Кристоф Милак (1:54,19).

800 м, вольный стиль

Илья Дружинин не прошел в финал – у него 18-е время. 

Женщины

200 м, вольный стиль

Вероника Андрусенко и Валерия Саламатина отобрались в полуфиналы с 10-м и 11-м результатом соответственно. Быстрейшей была Сара Шестрем из Швеции.

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