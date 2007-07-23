Плавание. Чемпионат мира. Пригода, Николаев, Андрусенко и Саламатина прошли в полуфинал, Дружинин выбыл

Плавание
Чемпионат мира
Кванджу, Южная Корея
Квалификация
Мужчины
50 м, брасс
Кирилл Пригода и Андрей Николаев прошли в полуфинал с 6-м и 9-м временем соответственно. Пригода уступил лучшему результату Адама Пити 0,65 секунды, Николаев – 0,71.
200 м, баттерфляй
Российские пловцы не выступали на этой дистанции. Быстрейшим в квалификации был венгр Кристоф Милак (1:54,19).
800 м, вольный стиль
Илья Дружинин не прошел в финал – у него 18-е время.
Женщины
200 м, вольный стиль
Вероника Андрусенко и Валерия Саламатина отобрались в полуфиналы с 10-м и 11-м результатом соответственно. Быстрейшей была Сара Шестрем из Швеции.
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