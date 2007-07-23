Плавание. Чемпионат мира. Пригода, Николаев, Андрусенко и Саламатина прошли в полуфинал, Дружинин выбыл

Плавание

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Квалификация

Мужчины

50 м, брасс

Кирилл Пригода и Андрей Николаев прошли в полуфинал с 6-м и 9-м временем соответственно. Пригода уступил лучшему результату 0,65 секунды, Николаев – 0,71.

200 м, баттерфляй

Российские пловцы не выступали на этой дистанции. Быстрейшим в квалификации был венгр Кристоф Милак (1:54,19).

800 м, вольный стиль

Илья Дружинин не прошел в финал – у него 18-е время.

Женщины

200 м, вольный стиль

Вероника Андрусенко и Валерия Саламатина отобрались в полуфиналы с 10-м и 11-м результатом соответственно. Быстрейшей была из Швеции.