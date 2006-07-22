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В Госдуму внесли законопроект о возвращении пива на стадионы. Правда, на трибуне пить будет нельзя

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Дмитрий Свищев стадионы Игорь Лебедев депутат Политика Футбол

Депутаты Госдумы РФ Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба – ЛДПР) внесли законопроект об изменениях в федеральных законах о продаже алкоголя и о физической культуре и спорте РФ.

В частности, законопроект предлагает разрешить продажу пива на стадионах. Впрочем, употреблять его можно будет только в местах, предназначенных для общественного питания – соответственно, на трибуну вынести будет нельзя.

«Возвращение на стадионы пивных брендов позволит футбольным клубам увеличить объем средств, направляемых на развитие и популяризацию в РФ футбола, включая детско-юношеский футбол, что создаст условия для подготовки футболистов, способных привести российскую сборную по футболу к победам на мировых и европейских чемпионатах», – говорится в пояснительной записке.

Отметим, что Лебедев – член исполкома РФС. Свищев – президент Федерации керлинга.

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