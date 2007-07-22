«Спартак» и «Зенит» продали около 15 тысяч абонементов, «Ростов» – более 10 тысяч

Стали известны результаты продаж абонементов клубами на сезоне-2019/20.

По информации Sport Connect, на текущий момент лучшие результаты по реализации показывают «Спартак» и , которые реализовали около 15 000 сезонных билетов.

В числе лидеров также «Краснодар», (12500), «Ростов» (более 10000) и (более 7000).

«Тамбов» и «Ахмат» не продали ни одного абонемента на сезон-2019/20

Клубы продолжают кампании по реализации абонементов, информация постоянно обновляется.

Официальные цифры выделены на картинке зеленой галочкой, неофициальные (желтая пометка с восклицательным знаком) основаны на прогнозах Sport Connect и общении с представителями клубов и стадионов.