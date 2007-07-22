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«Спартак» и «Зенит» продали около 15 тысяч абонементов, «Ростов» – более 10 тысяч

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Стали известны результаты продаж абонементов клубами на сезоне-2019/20.

По информации Sport Connect, на текущий момент лучшие результаты по реализации показывают «Спартак» и «Зенит», которые реализовали около 15 000 сезонных билетов.

В числе лидеров также «Краснодар», (12500), «Ростов» (более 10000) и ЦСКА (более 7000). 

«Тамбов» и «Ахмат» не продали ни одного абонемента на сезон-2019/20

Клубы продолжают кампании по реализации абонементов, информация постоянно обновляется. 

Официальные цифры выделены на картинке зеленой галочкой, неофициальные (желтая пометка с восклицательным знаком) основаны на прогнозах Sport Connect и общении с представителями клубов и стадионов.

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