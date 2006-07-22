Экс-футболистка «Юве» заявила, что клуб запрещал комментировать дело о Роналду и изнасиловании

Шведская футболистка Петронелла Экрот, которая покинула «Ювентус» в этом году, заявила, что в клубе им запрещали комментировать обвинения в адрес .

Португальского футболиста обвиняла в изнасиловании американка Кэтрин Майорга. Полиция Лас-Вегаса изучала обстоятельства происшествия, но впоследствии появилась информация, что дело закрыто.

«Нам не позволялось говорить об этом. Мы молчали, вообще не говорили об этом. Тебе может что-то не нравиться, но не нужно высовываться, привлекать к себе внимание, мы должны были работать в соответствии с ценностями клуба. Из-за такого подхода я стала очень закрытой и чувствовала себя так, как будто потеряла собственное мнение.

Я как будто находилась в ловушке. Я часто думала: «Что я могу сделать? Что я не могу делать? Кто я?» Думаю, люди в клубе были не очень довольны тем, что я хотела иметь собственное мнение и выражать его. Возможно, именно поэтому мне было чуть сложнее, чем другим. Я считаю, что важно говорить людям о том, что что-то идет не так, хотя, конечно, мое мнение тоже не всегда верное», – описала ситуацию Экрот.