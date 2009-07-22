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В Москве прошло заседание рабочей группы по восстановлению Союза биатлонистов России

Теги СБР IBU Владимир Драчев фото Биатлон

В Москве сегодня прошло заседание рабочей группы по восстановлению Союза биатлонистов России (СБР).

«Сегодня с утра провели заседание рабочей группы IBU и СБР по реализации критериев для восстановления полноправного членства СБР в международном биатлоне!» – написал президент Владимир Драчев.

СБР ограничен в правах с декабря 2017 года из-за многочисленных допинговых случаев с участием российских биатлонистов. Для восстановления российской стороне необходимо выполнить 12 условий, выдвинутых IBU.

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