В Москве прошло заседание рабочей группы по восстановлению Союза биатлонистов России

В Москве сегодня прошло заседание рабочей группы по восстановлению Союза биатлонистов России ( ).

«Сегодня с утра провели заседание рабочей группы и СБР по реализации критериев для восстановления полноправного членства СБР в международном биатлоне!» – написал президент .

СБР ограничен в правах с декабря 2017 года из-за многочисленных допинговых случаев с участием российских биатлонистов. Для восстановления российской стороне необходимо выполнить 12 условий, выдвинутых IBU.

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