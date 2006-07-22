«Краснодар» сыграет с «Порту» в 3-м раунде квалификации ЛЧ

«Краснодар» узнал своего соперника в квалификации Лиги чемпионов.

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда турнира.

Российский клуб, который впервые будет участвовать в ЛЧ, сыграет с «Порту».

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Путь представителей лиг

Краснодар Россия – Порту Португалия

Брюгге Бельгия – Динамо Киев Украина

ПСВ Голландия / Базель Швейцария – ЛАСК Австрия

Истанбул Турция – Виктория Пльзень Чехия / Олимпиакос Греция

Путь чемпионов

ПАОК Греция – Аякс Голландия

ЧФР Румыния / Маккаби Тель-Авив Израиль – Селтик Шотландия / Нымме Калью Эстония

Сутьеска Черногория / АПОЭЛ Кипр – Дандолк Ирландия / Карабах Азербайджан

Сабуртало Грузия / Динамо Загреб Хорватия – Ференцварош Венгрия / Валлетта Мальта

Црвена Звезда Сербия / ХИК Финляндия – Нью Сэйнтс Уэльс / Копенгаген Дания

Марибор Словения / АИК Швеция – БАТЭ Беларусь / Русенборг Норвевгия

Матчи состоятся 6/7 августа, ответные – 13 августа.

Проигравшие представители лиг попадут в групповой этап Лиги Европы. Команды, уступившие на данной стадии Пути чемпионов, продолжат борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы.