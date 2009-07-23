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«Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2023 года. Ему будет 36 лет к концу срока

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Хорхе Месси Жозеп Бартомеу Футбол

«Барселона» хочет продлить контракт с нападающим Лионелем Месси до 2023 года, сообщает ESPN.

Нынешний контракт аргентинца действует до 2021 года. Если новый контракт будет подписан, то он станет уже десятым соглашением, заключенным между Месси и «Барселоной» за все время его выступлений за клуб.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу готов начать переговоры с отцом Месси, который является его агентом. В действующем контракте Месси прописана опция, по которой соглашение может быть автоматически продлено до 2022 года. Однако Бартомеу намерен заключить с аргентинцем новый контракт, который будет действовать до 2023 года.

Бартомеу знает о том, что Месси хочет выиграть Лигу чемпионов, которую «Барселона» не выигрывает с 2015 года, и пообещает ему усилить состав для достижения этой цели.

Месси выступает в «Барселоне» на протяжении всей своей карьеры. Он дебютировал за клуб в 2004 году и провел за команду 687 матчей, забив 603 гола.

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