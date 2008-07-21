Победы ЦСКА и «Краснодара», ничья «Спартака», 🥇🥇 в синхронном плавании и другие новости утра

1. 2-й тур РПЛ стартовал и сразу дал угля. «Краснодар» совершил могучий камбэк в матче с «Уфой», отыгравшись с 0:2, «Крылья» дома получили трешку от «Арсенала», ЦСКА победил «Оренбург» (но мог и не победить, если бы не бомбовый сэйв Акинфеева на последних минутах). «Спартак» упустил победу над «Ростовом» (2:2), пропустив гол от Зуева на 91-й минуте. Русский футбол пока просто в огне.

Сегодня «Зенит» проведет второй матч в чемпионате – и опять против новичка Премьер-лиги, «Сочи». «Спартак» с сочинцами помучился, так что питерцев вряд ли ждет легкий выезд. Сможет ли команда Семака взять три очка и ворваться в топ таблицы? Получите 1000 рублей в подарок и сделайте ставку без риска.

2. Болельщиков «Спартака» полчаса продержали в подтрибунке после матча с «Ростовом». ОМОН применил дубинки. По официальной версии – ловили нарушителей, применявших пиротехнику.

3. Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли золото в произвольной программе на ЧМ-2019 в Корее. Еще одно золото наши синхронистки взяли в комбинации. Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в 9 из 10 видов программы ЧМ (просто потому, что в 10-м виде не участвовала).

4. Давид Де Хеа согласовал с «МЮ» 6-летний контракт на 375 тысяч фунтов в неделю. Он станет самым высокооплачиваемым вратарем мира.

5. Российский боксер Максим Дадашев был госпитализирован с отеком мозга после боя. Ему провели трепанацию черепа.

6. «Бавария» грохнула «Реал» на International Champions Cup (пропустив только в меньшинстве), «Арсенал» уверенно разобрался с «Фиорентиной» и другие результаты.

7. Проблемы с VAR есть не только в РПЛ: первые туры Ла Лиги могут пройти без системы видеопомощи арбитрам. В России VAR до 19-го тура будет использоваться на одном-трех матчах.

8. Французский гонщик Тибо Пино выиграл 14-й этап многодневки «Тур де Франс». Его соотечественник Жюлиан Алафилипп финишировал вторым и сохранил лидерство в общем зачете.

9. Эдвардс победил Дос Аньоса, Олейник проиграл нокаутом Харрису и другие результаты UFC Сан-Антонио. А в боксе Пакьяо побил обещавшего нокаутировать его Турмана. Есть и другие результаты.

10. У РФС и тренера «Краснодара» Мурада Мусаева все сложно: сначала сказали, что он не может руководить командой со скамейки, потом – что может.

11. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин должен выйти на свободу 7 декабря, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев – 6 ноября.

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