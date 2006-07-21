Пакьяо против Турмана, Липинец победил Инсона и другие результаты вечера бокса в Лас-Вегасе

Ночью с 20 на 21 июля в Лас-Вегасе проходит вечер бокса, в главном поединке которого Мэнни Пакьяо встретится с Китом Турманом.

Мэнни Пакьяо (61-7-2) vs Кит Турман (29-0);

Йорденис Угас (24-4) победил Омара Фигероа (28-1-1) единогласным решением судей (119-107, 119-107, 119-107);

Сергей Липинец (16-1) победил Джаяра Инсона (18-3) нокаутом во втором раунде;

Калеб Плэнт (19-0) победил Майка Ли (21-1) нокаутом в третьем раунде;

Луис Нери (30-0) победил Хуан-Карлоса Пайано (21-3) нокаутом в девятом раунде;

Эфе Аджагба (11-0) победил Али Эрена Демирезена (11-1) единогласным решением судей (99-91, 99-91, 97-93).

Новый бой Пакьяо: соперник обещает сразу вырубить Мэнни, потому что поставил на себя деньги