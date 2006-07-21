UFC Сан-Антонио. Дос Аньос – Эдвардс, Олейник проиграл Харрису и другие бои

В ночь с субботы на воскресенье в Сан-Антонио проходит UFC on ESPN 4.

В главном поединке вечера встретятся полусредневесы Рафаэль Дос Аньос и Леон Эдвардс. Алексей Олейник проиграл нокаутом Уолту Харрису, а Андрей Орловский победил Бэна Ротвелла.

Главные бои:

Рафаэль Дос Аньос (29-11) vs Леон Эдвардс (17-3);

Уолт Харрис (13-7-1) нокаутировал Алексея Олейника (57-13-1) в первом раунде (удар рукой);

Грег Харди (5-1) нокаутировал Хуана Адамса (5-2) в первом раунде (удары руками);

Дэн Хукер (18-8) нокаутировал Джеймса Вика (13-4) в первом раунде (удары руками);

Александр Эрнандес (11-2) победил Франсиско Триналдо (23-7) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Андрей Орловский (29-18, 2 NC) победил Бэна Ротвелла (36-11) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).