UFC Сан-Антонио. Дос Аньос – Эдвардс, Олейник проиграл Харрису и другие бои

В ночь с субботы на воскресенье в Сан-Антонио проходит UFC on ESPN 4.
В главном поединке вечера встретятся полусредневесы Рафаэль Дос Аньос и Леон Эдвардс. Алексей Олейник проиграл нокаутом Уолту Харрису, а Андрей Орловский победил Бэна Ротвелла.
Главные бои:
Рафаэль Дос Аньос (29-11) vs Леон Эдвардс (17-3);
Уолт Харрис (13-7-1) нокаутировал Алексея Олейника (57-13-1) в первом раунде (удар рукой);
Грег Харди (5-1) нокаутировал Хуана Адамса (5-2) в первом раунде (удары руками);
Дэн Хукер (18-8) нокаутировал Джеймса Вика (13-4) в первом раунде (удары руками);
Александр Эрнандес (11-2) победил Франсиско Триналдо (23-7) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Андрей Орловский (29-18, 2 NC) победил Бэна Ротвелла (36-11) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).