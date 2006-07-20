Вирджил ван Дейк: «Обычно «Золотой мяч» дают форвардам или «десяткам». Возможно, пора это изменить»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями о прошедшем сезоне и рассказал о том, как относится к индивидуальным наградам.

«Я очень счастлив из-за того, что смог провести так много хороших матчей. Закончить сезон победой в Лиге чемпионов – одна из самых главных вещей в году. Мы были близки к победе в чемпионате и показывали прекрасный футбол. Очевидно, в паре матчей мы должны были сыграть лучше, но мы делали все, что могли. Была лишь одна команда, которая была чуточку лучше, чем мы.

Получить награду лучшему игроку по версии ПФА – это очень большая честь для меня. Это самая большая похвала, которую только можно получить, потому что меня выбрали мои коллеги.

Также для меня большой честью является то, что меня называют одним из главных претендентов на «Золотой мяч». Да, люди говорят об этом, но что я могу сделать? Я ни на что не влияю. Люди делают выбор, именно они должны решить, кто получит приз. Не могу отрицать, что я провел довольно хороший сезон. Надеюсь, что в следующем сезоне я смогу выступить даже лучше, чем в этом.

Я могу понять причины, по которым нападающие или те, кто играют на позиции «десятки», получают такие награды, за ними приятнее наблюдать. Но, возможно, пришло время это изменить», – сказал ван Дейк.