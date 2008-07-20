Реклама 18+
Реклама 18+

Чемпион мира по прыжкам в воду Том Дэйли призвал футболистов-геев к каминг-аутам: «Это изменит жизнь многих молодых парней»

Теги Томас Дэйли ЛГБТ Футбол

Британский прыгун в воду Том Дэйли призвал футболистов-геев сделать каминг-аут, заявив, что подобный шаг поможет молодым людям, которые боятся объявить о своей ориентации.

«Это может быть действительно страшно – расти, чувствуя себя другим. Так что знание того, что среди футболистов тоже есть открытые геи, может изменить жизнь многих молодых парней.

Как только подобное начнет происходить, я думаю, многие детишки увидят это и скажут: «О, это нормально, что я другой, я все еще могу достигнуть всего, чего захочу», – сказал Дэйли.

Том Дэйли – чемпион мира по прыжкам в воду. Он сделал каминг-аут в 19 лет.

Том Дэйли: «Будет страшно ехать в Россию. Придется выступать перед зрителями, которые знают, что у меня есть муж»

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться