Чемпион мира по прыжкам в воду Том Дэйли призвал футболистов-геев к каминг-аутам: «Это изменит жизнь многих молодых парней»

Британский прыгун в воду Том Дэйли призвал футболистов-геев сделать каминг-аут, заявив, что подобный шаг поможет молодым людям, которые боятся объявить о своей ориентации.

«Это может быть действительно страшно – расти, чувствуя себя другим. Так что знание того, что среди футболистов тоже есть открытые геи, может изменить жизнь многих молодых парней.

Как только подобное начнет происходить, я думаю, многие детишки увидят это и скажут: «О, это нормально, что я другой, я все еще могу достигнуть всего, чего захочу», – сказал Дэйли.

Том Дэйли – чемпион мира по прыжкам в воду. Он сделал каминг-аут в 19 лет.

Том Дэйли: «Будет страшно ехать в Россию. Придется выступать перед зрителями, которые знают, что у меня есть муж»