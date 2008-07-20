Стало известно, когда форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев покинут колонию.

На фото, опубликованном журналисткой и телеведущей Ольгой Скабеевой, видны точные даты конца срока.

Кокорин должен выйти на свободу 7 декабря, Мамаев – 6 ноября.

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в Москве.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.

Фото: телеграм-канал журналистки Ольги Скабеевой