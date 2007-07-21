Олег Кононов: «Если бы не судейские скандалы, мы бы выиграли оба матча»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал работу судей в матчах его команды в двух первых турах РПЛ.
– В игре с «Сочи» был судейский скандал. Сегодня, похоже, тоже будет. Что было бы, если бы обе игры обошлись без судейских проблем?
– Мы бы выиграли оба матча и набрали бы шесть очков.
– Не связаны ли разные результаты «Спартака» в чемпионате России и еврокубках с различным уровнем судейства в этих турнирах?
– Связано с тем, что уровень европейских команд достаточно высокий. Команды бегут, играют, прессингуют все 90 минут. К этому надо стремиться, – сказал Кононов.
Матч 1-го тура РПЛ обслуживал Владимир Москалев, который был отстранен от работы на неопределенный срок из-за результативных ошибок в пользу московской команды. На сегодняшней встрече работал Кирилл Левников.