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Олег Кононов: «Если бы не судейские скандалы, мы бы выиграли оба матча»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Олег Кононов Владимир Москалев Кирилл Левников Футбол

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал работу судей в матчах его команды в двух первых турах РПЛ. 

– В игре с «Сочи» был судейский скандал. Сегодня, похоже, тоже будет. Что было бы, если бы обе игры обошлись без судейских проблем?

– Мы бы выиграли оба матча и набрали бы шесть очков.

– Не связаны ли разные результаты «Спартака» в чемпионате России и еврокубках с различным уровнем судейства в этих турнирах?

– Связано с тем, что уровень европейских команд достаточно высокий. Команды бегут, играют, прессингуют все 90 минут. К этому надо стремиться, – сказал Кононов.

Матч 1-го тура РПЛ обслуживал Владимир Москалев, который был отстранен от работы на неопределенный срок из-за результативных ошибок в пользу московской команды. На сегодняшней встрече работал Кирилл Левников.

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