🔥«Краснодар» победил «Уфу», отыгравшись с 0:2

Во 2-м туре чемпионата России «Краснодар» победил «Уфу» (3:2).
Краснодарский клуб отыгрался, проигрывая 0:2, по ходу матча.
Sports.ru проводил текстовая онлайн-трансляция встречи.
- Дата проведения
- 20 июля, 14.00, «Нефтяник»
- Голы:
- 1:0 – 28 Карп, 2:0 – 40 Табидзе, 2:1 – 49 Намли, 2:2 – 73 Триндаде, 2:3 – 87, автогол Табидзе.
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Уфа –
Чернов, Йокич, Табидзе, Пуцко, Сухов, Алиев, Фомин, Карп (Засеев, 84), Тилль (Кротов, 84), Козлов (Сысуев, 72), Игбоун.
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Краснодар –
Сафонов, Петров, Рамирес, Спайич, Мартынович, Триндаде (Фьолусон, 90), Камболов, Намли (Сулейманов, 70), Ольссон (Игнатьев, 66), Вандерсон, Ари.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.