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🔥«Краснодар» победил «Уфу», отыгравшись с 0:2

Теги премьер-лига Россия Краснодар Уфа Футбол

Во 2-м туре чемпионата России «Краснодар» победил «Уфу» (3:2). 

Краснодарский клуб отыгрался, проигрывая 0:2, по ходу матча. 

Sports.ru проводил текстовая онлайн-трансляция встречи.

Уфа – Краснодар 2:3 (2:0, 0:3)
Дата проведения
20 июля, 14.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 28 Карп, 2:0 – 40 Табидзе, 2:1 – 49 Намли, 2:2 – 73 Триндаде, 2:3 – 87, автогол Табидзе.
УфаЧернов, Йокич, Табидзе, Пуцко, Сухов, Алиев, Фомин, Карп (Засеев, 84), Тилль (Кротов, 84), Козлов (Сысуев, 72), Игбоун.
КраснодарСафонов, Петров, Рамирес, Спайич, Мартынович, Триндаде (Фьолусон, 90), Камболов, Намли (Сулейманов, 70), Ольссон (Игнатьев, 66), Вандерсон, Ари.
Предупреждения:
Спайич (28), Рамирес (54), Игбоун (64), Кротов (87).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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