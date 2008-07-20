РФС: «Мусаев может руководить командой на скамейке в РПЛ»

Руководитель комиссии РФС по лицензированию клубов Александр Зорков заявил, что старший тренер Мурад Мусаев мог руководить командой со скамейки запасных в матче 2-го тура РПЛ против «Уфы» (3:2).

«Помощник главного тренера, каковым сейчас является Мурад Мусаев и имеет категорию А, может руководить командой на скамейке в РПЛ и в еврокубковых матчах – в качестве ассистента. Нарушений нет», – приводит цитату Зоркова «Спорт-Экспресс».

Ранее «Спорт-Экспресс» опубликовал вариант комментария, в котором Зорков заявил, что Мусаев нарушил правила и не имел права управлять действиями команды со скамейки. Цитата, которая сейчас исправлена, выглядела так:

«В решении все уже сказано. Мусаеву нельзя руководить командой со скамейки запасных в РПЛ. Везде одинаковые условия. Он находился на лавке во время матча с «Уфой», и решение по нему будет принимать . Правила для всех одни и те же. Ему нельзя руководить командой со скамейки».

Сообщалось, что РФС запретил Мусаеву и еще нескольким тренерам российских команд, которые еще не получили лицензию Pro, руководить своими командами со скамейки. Затем УЕФА оштрафовал «Краснодар» за нарушение Мусаевым принципов работы главного тренера.