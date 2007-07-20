Леонид Калошин: «До 19-го тура VAR будет использоваться в РПЛ на одном-трех матчах»

Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин рассказал о сложностях внедрения системы видеоповторов в России.

«Рад, что удалось добиться организационного результата [о применении VAR во всех матчах РПЛ]. Пока не запустится специальный VAR-центр, это невозможно. Пока что речь идет о том, чтобы до 19-го тура использовать эту технологию только на нескольких матчах в туре, а именно от одной игры до трех.

В тех матчах, где уже была система, все ошибки арбитров были исправлены после просмотра повтора. Был достигнут очень хороший результат.

Теперь стоит задача в подготовке видеоассистентов для качественного проведения матча [«Динамо» — «Рубин»], который пройдет 21 июля. Пока что VAR будет работать в режиме офлайн на матче — «Оренбург».

До 21 числа осталось мало времени, но мы сделаем все, что сможем», – сказал Калошин в эфире канала «Матч ТВ».

Первым в истории РПЛ матчем, на котором VAR будет использована в онлайн-режиме, станет игра 2-го тура – . Встреча пройдет 21 июля и начнется в 19:00.