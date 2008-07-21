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Болельщиков «Спартака» полчаса продержали в подтрибунке после матча с «Ростовом». ОМОН применил дубинки

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия происшествия болельщики Футбол

Болельщики «Спартака» подверглись избиению на «Ростов-Арене» после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших. 21-й век! Просто нелюди!» – написал в твиттере фанат «Спартака» Николай «Угодник».

Кроме того, болельщиков «Спартака» предварительно полчаса продержали в подтрибунном помещении.

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале написал, что по официальной версии один выход устроили для задержания фанатов, которые использовали на игре пиротехнику. Нарушителей определили с помощью системы видеонаблюдения и хотели отсечь от толпы, но болельщики вступились за своих, что привело к потасовке.

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