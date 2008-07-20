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🥇 Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли золото в произвольной программе на ЧМ-2019 в Корее

Теги синхронное плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная Италии (синхронное плавание) сборная России (синхронное плавание) Александр Мальцев Майя Гурбанбердиева Джорджио Минисини Манила Фламини Водные виды

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли золото в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. 

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Синхронное плавание

Микст 

Произвольная программа

1. Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (Россия) – 92,9667
2. Джорджио Минисини – Манила Фламини (Италия) – 91,8333
3. Атсуши Абэ – Юми Адачи (Япония) – 90,4000

Наш синхронист выиграл золото ЧМ. В детстве над ним смеялись не только девочки, но и их родители

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