🥇 Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли золото в произвольной программе на ЧМ-2019 в Корее

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли золото в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Синхронное плавание

Микст

Произвольная программа

1. Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (Россия) – 92,9667

2. Джорджио Минисини – Манила Фламини (Италия) – 91,8333

3. Атсуши Абэ – Юми Адачи (Япония) – 90,4000

Наш синхронист выиграл золото ЧМ. В детстве над ним смеялись не только девочки, но и их родители