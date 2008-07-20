🥇 Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли золото в произвольной программе на ЧМ-2019 в Корее

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли золото в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Чемпионат мира
Кванджу, Южная Корея
Синхронное плавание
Микст
Произвольная программа
1. Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (Россия) – 92,9667
2. Джорджио Минисини – Манила Фламини (Италия) – 91,8333
3. Атсуши Абэ – Юми Адачи (Япония) – 90,4000
Наш синхронист выиграл золото ЧМ. В детстве над ним смеялись не только девочки, но и их родители