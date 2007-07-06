«Атлетико» выкупит Морату у «Челси» летом 2020 года

и «Атлетико» согласовали трансфер форварда Альваро Мораты.

26-летний испанец зимой перешел в мадридский клуб на условиях полуторагодичной аренды.

Сейчас клубы договорились о том, что выкупит Морату следующим летом по истечении арендного соглашения.

Ранее утверждалось, что может вернуть Морату из аренды, если не выкупит его за 50 млн фунтов.

Испанец перешел в из «Реала» летом 2017 года за 70 млн фунтов. С лондонцами он выиграл Кубок Англии-2017/18.

Мората в 15 матчах в прошлом сезоне забил 6 голов.

