«Атлетико» выкупит Морату у «Челси» летом 2020 года

«Челси» и «Атлетико» согласовали трансфер форварда Альваро Мораты.
26-летний испанец зимой перешел в мадридский клуб на условиях полуторагодичной аренды.
Сейчас клубы договорились о том, что «Атлетико» выкупит Морату следующим летом по истечении арендного соглашения.
Ранее утверждалось, что «Челси» может вернуть Морату из аренды, если «Атлетико» не выкупит его за 50 млн фунтов.
Испанец перешел в «Челси» из «Реала» летом 2017 года за 70 млн фунтов. С лондонцами он выиграл Кубок Англии-2017/18.
Мората в 15 матчах Ла Лиги в прошлом сезоне забил 6 голов.