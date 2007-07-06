UFC 239. Джонс – Сантос, Нуньес против Холм и другие бои

Сегодня ночью в Лас-Вегасе пройдет UFC 239, который возглавят два титульных поединка.

Основной кард:

Джон Джонс (24-1) против Тиаго Сантоса (21-6) (бой за титул в полутяжелом весе);

Аманда Нуньес (17-4) против Холли Холм (12-4) (бой за титул в женском легчайшем весе);

Хорхе Масвидаль (33-13) против Бена Аскрена (19-0);

Люк Рокхолд (16-4) против Яна Блаховича (23-8);

Майкл Кьеза (14-4) против Диего Санчеса (29-11).

Предварительный кард:

Гилберт Мелендес (22-7) против Арнольда Аллена (14-1);

Марлон Вера (15-5-1) против Ноэлина Эрнандеса (10-2);

Клаудиа Гаделья (16-4) против Ранды Маркос (9-6-1);

Алехандро Перес (21-7-1) против Сонг Ядонга (14-4);

Эдмен Шахбазян (9-0) против Джека Маршмэна (23-8);

Исмаил Наурдиев (18-2) против Ченс Ренкаунтра (13-3);

Джулия Авила (6-1) против Пэнни Кьянзад (11-4).

Начало боев – 1:15 по московскому времени. Основной кард – около 5 утра.

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