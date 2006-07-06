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Сергей Семак: «Есть много вопросов по судейству. Руки не свистелись, пенальти были»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак судьи Олимп Суперкубок России Александр Ерохин Сергей Лапочкин Андрей Лунев Алексей Сутормин Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после поражения от «Локомотива» (2:3) в матче Олимп Суперкубка России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Сложная игра, первая официальная, естественно, много ошибались. Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу.

Проблем много, вопросов много, будем работать. Проигрывать всегда неприятно, поздравляю «Локомотив» с победой.

– Насколько комфортно было начинать сезон за неделю до старта чемпионата? Обе команды выглядели весьма прилично.

– Я не могу сказать, что обе прилично. Были большие разрывы в переходах, чувствовалось, что это первый матч.

Состояние у всех игроков разное, времени на подготовку было не так много. С точки зрения болельщика игра смотрелась. Мы должны учесть все ошибки.

– Прокомментируйте игру Лунева. Показалось, что в первом и третьих голах он мог выручить.

– Мне тоже так показалось, но более конкретно посмотрим дальше.

– С выходом Ерохина разрывов стало меньше?

– Игра была достаточно сложная. Думаю, Ерохин смотрелся неплохо с точки зрения объема, единоборств.

Вопросы не только к игрокам центра поля, но и ко всем остальным. Потому что играли не так, как договаривались. И в обороне, и в атаке.

– Что скажете про Сутормина?

– Давайте разбирать, что случилось. Давайте дождемся решения и поговорим. О чем сейчас можно говорить?

– Есть вопросы по судейству?

– Да. Считаю не было первой карточки – игрок играл чисто в мяч. Руки не свистелись, пенальти были.

Конечно, ждем VAR. Наверное, судье тоже сложно. Так что вопросов было достаточно много, к сожалению, – заявил Семак.

Главным арбитром матча был Сергей Лапочкин.

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