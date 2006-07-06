Сергей Семак: «Есть много вопросов по судейству. Руки не свистелись, пенальти были»

Главный тренер Сергей Семак высказался после поражения от «Локомотива» (2:3) в матче Олимп Суперкубка России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Сложная игра, первая официальная, естественно, много ошибались. Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу.

Проблем много, вопросов много, будем работать. Проигрывать всегда неприятно, поздравляю с победой.

– Насколько комфортно было начинать сезон за неделю до старта чемпионата? Обе команды выглядели весьма прилично.

– Я не могу сказать, что обе прилично. Были большие разрывы в переходах, чувствовалось, что это первый матч.

Состояние у всех игроков разное, времени на подготовку было не так много. С точки зрения болельщика игра смотрелась. Мы должны учесть все ошибки.

– Прокомментируйте игру Лунева. Показалось, что в первом и третьих голах он мог выручить.

– Мне тоже так показалось, но более конкретно посмотрим дальше.

– С выходом Ерохина разрывов стало меньше?

– Игра была достаточно сложная. Думаю, Ерохин смотрелся неплохо с точки зрения объема, единоборств.

Вопросы не только к игрокам центра поля, но и ко всем остальным. Потому что играли не так, как договаривались. И в обороне, и в атаке.

– Что скажете про Сутормина?

– Давайте разбирать, что случилось. Давайте дождемся решения и поговорим. О чем сейчас можно говорить?

– Есть вопросы по судейству?

– Да. Считаю не было первой карточки – игрок играл чисто в мяч. Руки не свистелись, пенальти были.

Конечно, ждем VAR. Наверное, судье тоже сложно. Так что вопросов было достаточно много, к сожалению, – заявил Семак.

Главным арбитром матча был .