Федерер первым в истории выиграл 350 матчей на «Больших шлемах»

Третья ракетка мира в третьем круге «Уимблдона» обыграл Люку Пуя со счетом 7:5, 6:2, 7:6. Для 37-летнего швейцарца это 350-й выигранный матч на турнирах «Большого шлема».

Он первый человек в истории, которому удалось столько выиграть. На втором месте Серена Уильямс, у которой 337 побед. В мужском туре второй – 273 победы (но его обходят еще три женщины – Навратилова, Эверт и Граф).

Федерера называют «Роллс-Ройсом» тенниса. Он и в 37 фаворит «Уимблдона»

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