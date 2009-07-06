Яна Рудковская: «Если бы сын был бездарем, то пошел бы в футбол. Но у него талант к фигурному катанию»

, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, считает, что ее сын Александр посвятит жизнь фигурному катанию.

– Вы согласны с тем, что дети должны идти по стопам родителей?

– Я недавно послушала интервью своего друга Филиппа Киркорова. Он сказал, что, если вдруг поймет, что у его ребенка есть вокальный талант, будет его развивать. В противном случае о сцене не может быть и речи. История с последним «Голосом» показала, что насильно мил не будешь.

И второе: не надо бежать впереди паровоза. Сейчас мой Сашенька готовит новую программу, с которой будет кататься в следующем сезоне. Я думаю, что нас закидают камнями за ее название: «Танго любви». Наверняка будут говорить: «Какое ты имеешь право в шесть лет изображать чувство любви?» Но я его учу, чтобы он не обращал на это внимания. Если бы он был бездарь, пошел бы в футбол.

– А если бы и так не получилось?

– Тогда в хоккей. Или же просто учиться в школу. Но у него талант к фигурному катанию. Хотя одного таланта мало. Надо еще 6–7 часов в день пахать на льду, если ты хочешь чего-то добиться.



В 7 лет считался гением, потому что делал двойные прыжки. Саша их выполняет в шесть лет, а начал в пять. Честно говоря, я боюсь, чтобы Сашенька не испортился. Мы его порой даже специально придерживаем, чтобы крыша не слетела.

Сегодня Ксюша Собчак у меня спросила: «Почему ты без Гном Гномыча?» А он никуда не ходит – только на тренировки. Хотя у меня столько просьб по нему – все его хотят. А кто будет тренироваться? Нам нужно, чтобы ребенок защищал честь страны на Олимпийских играх, – рассказала Рудковская.

В мире – табу на Майкла Джексона (после фильма о педофилии). И вдруг Гном Гномыч откатал трибьют