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Евробаскет-2019. Женщины. За 5-8-е места. Россия проиграла Швеции и во второй раз подряд пропустит Олимпиаду

Теги результаты сборная России жен сборная Бельгии жен сборная Венгрии жен сборная Швеции жен Евробаскет-2019 жен Баскетбол

Сегодня в рамках полуфиналов мини-турнира за 5-8-е места чемпионата Европы среди женских команд Россия уступила Швеции, Бельгия победила Венгрию.

5-6-е места дают возможность побороться за попадание на Олимпийские игры через квалификацию.

Чемпионат Европы-2019

Женщины

Латвия-Сербия

Плей-офф

За 5-8-е места

Бельгия – Венгрия – 72:56 (12:17, 27:8, 18:12, 15:19)

6 июля. 13.30

Россия – Швеция – 52:57 (10:12, 16:15, 13:16, 13:14)

РОССИЯ: Вадеева (15 + 8 подборов), Виеру (9 + 5 подборов), Мусина (7 + 7 подборов), Логунова (7 + 6 подборов), Левченко (5).

ШВЕЦИЯ: Лойд (16), Э. Эльдебринк (14 + 5 подборов), Магарити (12 + 5 подборов).

6 июля. 16.00 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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