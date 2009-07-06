Уимблдон. Третий круг. Квитова играет с Линетт, Серена встретится с Гергес, Барти – с Дарт

В третьем круге «Уимблдона» его семикратная чемпионка Серена Уильямс сыграет с прошлогодней полуфиналисткой Юлией Гергес, а двукратная Петра Квитова – с Магдой Линетт. Первая ракетка мира Эшли Барти за 15-ю победу подряд сыграет с №182 WTA Хэрриет Дарт (WC).

Начало матчей на центральном и первом кортах – 15:00 по Москве, остальных – 13:00.

Результаты первых матчей третьего круга здесь.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд



Третий круг

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