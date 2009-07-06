Реклама 18+
Реклама 18+

Уимблдон. Третий круг. Квитова играет с Линетт, Серена встретится с Гергес, Барти – с Дарт

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

В третьем круге «Уимблдона» его семикратная чемпионка Серена Уильямс сыграет с прошлогодней полуфиналисткой Юлией Гергес, а двукратная Петра Квитова – с Магдой Линетт. Первая ракетка мира Эшли Барти за 15-ю победу подряд сыграет с №182 WTA Хэрриет Дарт (WC).

Начало матчей на центральном и первом кортах – 15:00 по Москве, остальных – 13:00.

Результаты первых матчей третьего круга здесь.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Третий круг

Эшли Барти (Австралия) Хэрриет Дарт (Великобритания)
Дата проведения
6 июля, 15.00
Онлайн матча

Петра Квитова (Чехия) Магда Линетт (Польша)
5:2
Дата проведения
6 июля, 13.15
Онлайн матча

Серена Уильямс (США) Юлия Гергес (Германия)
Дата проведения
6 июля, 15.00
Онлайн матча

Слоун Стивенс (США) Йоханна Конта (Великобритания)
Дата проведения
6 июля, 16.30
Онлайн матча

Кики Бертенс (Голландия) Барбора Стрыцова (Чехия)
Дата проведения
6 июля, 15.00
Онлайн матча

Элисон Риск (США) Белинда Бенчич (Швейцария)
3:3
Дата проведения
6 июля, 13.14
Онлайн матча

Элиза Мертенс (Бельгия) Ван Цян (Китай)
3:2
Дата проведения
6 июля, 13.13
Онлайн матча

Карла Суарес-Наварро (Испания) Лорин Дэвис (США)
5:2
Дата проведения
6 июля, 13.11
Онлайн матча

Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты «Уимблдона» – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться