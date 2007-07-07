🚪🚶Боккетти ушел из «Спартака», «Милан» купил Тео Эрнандеса, «Рубин» подписал Кварахцелию на 5 лет. Трансферный дайджест Sports.ru📄

Все главные трансферы и инсайды дня.

1. «Спартак» объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти.

2. «Милан» купил защитника «Реала» Тео Эрнандеса.

3. Полузащитник Хвича Кварацхелия заключил 5-летний контракт с «Рубином».

4. «Челси» и «Атлетико» согласовали трансфер форварда Альваро Мораты. Мадридцы выкупят игрока летом 2020 года, когда кончится арендное соглашение.

5. «ПСЖ» приобрел польского вратаря «Челси» Марчина Булку.

6. «Барселона» предпримет еще одну попытку согласовать трансфер Антуана Гризманна с «Атлетико». При этом мадридский клуб применит санкции к французу, если он не явится на предсезонку (но похоже, что Гризманн готов к конфликту). Если вы пропустили – вот что случилось вчера.

7. Вингер «Зенита» Роберт Мак и форвард Лука Джорджевич могут перейти в «Рубин». Возможно, питерцы обменяют Джорджевича в «Селтик» на Рогича.

8. «ПСЖ» дважды предлагал «Реалу» купить Неймара, но «Мадриду» он уже неинтересен.

9. У Дани Алвеса есть предложение от «Интера», но бразилец мечтает о возвращении в «Барсу».

10. «Милан» предлагает 15 млн евро за Деяна Ловрена. «Ливерпуль» хочет 25 млн.