Василий Уткин о Сутормине: «Зенит» должен получать любого игрока. И платить за него не обязательно»

Блогер и журналист прокомментировал ситуацию с полузащитником Алексеем Суторминым.

25-летний хавбек в конце июня перешел из «Оренбурга» в «Рубин», однако теперь может оказаться в .

«Ну, а кто такой Сутормин? Что значат его хочу-не хочу? Законы, нормы, деньги. Я совершенно согласен — ничего.

Послушайте, игрока хочет «Зенит». Вам ясно? Ему там будет хорошо. Не, ну, может, он пока сам этого не понимает. В конце концов, футболистов отбирают не за силу ума. Поймет.

Как при деньгах на скамейке сидеть — сразу все и все отлично понимают. Это же и есть мечта. А чего еще надо?

К чему платить агентам? Не нужно. За Новосельцева вон, когда он был игрок сборной и прокладывал себе путь бутсами во Вселенной, а не телефоном в инстаграме, заплатили же рублевое полуничто. А почему? А потому.

Ну, а что первый тренер от рака умер — так от рака многие умирают. Ну да, школе за подготовку футболиста полагаются процентные отчисления, и от официальной суммы их не хватило на лечение — зато…

Впрочем, зато как раз с Новосельцевым ничего и не получилось. Но это футбол. Так бывает. Рак бывает — и так бывает.

Не знаю, как вы, а я совершенно согласен: «Зенит» должен получать любого игрока. И платить за него не обязательно.

Канал «СБГ-аналитика» с горечью догоняет по делу Сутормина: «Сейчас в СМИ и через телеграм каналы будут выворачивать тему так, что «Зенит» беспредельно воспользовался админресурсом. Людям обломали солидный куш, поэтому вполне можно ожидать заказные материалы, в конце концов в этом хаосе нужно кого-то сделать козлом отпущения. Легче всего сделать «Зенит»…»

Ребят, все понятно, живем в мире без СМИ, и на самом деле есть доля здоровой заведомой честности заявить уже заголовком: тут «СБГ», мы играем за «Зенит».

Сколько угодно. Но вы уж не смешите народ, взывая к объективности и сетуя на ее невозможность, ибо сами вы гарантированно не объективны. Не вам причитать на этот счет, и не вам грустить из-за потенциально заказных материалов.

Вы пишете: репутация Сутормина уничтожена. Да нет, нисколько. Уничтожено его самолюбие. Может быть, вера в себя. Может быть – на время. А репутация – нет, он никому ничего не обещал и действовал в своих интересах, как он их понимал.

Репутация агентов тоже не уничтожена, потому что никто и никому не может запретить действовать в своих интересах. Тем более в рамках закона.

Можно было бы сказать, что пострадала репутация тех, кто, оказавшись обыгранными, не остановился перед тем, чтобы растоптать и унизить футболиста. Но эти люди давно такие мелочи в грош не ставят. И в этом – их репутация, и она только укрепилась.

А, еще моя репутация пострадала. Но это я сам мудак. Когда «Зенит» обыгрывал «Оренбург» и все вокруг орали, что это победа сюзерена над вассалом, я говорил: не может такого быть. Вот тут да. Заблуждался. Буду исправляться, наложу на себя епитимью.

Побед вам, сине-бело-голубые!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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